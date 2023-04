Gezellige drukte in verschillende steden tijdens Koningsnacht

Op verschillende plekken in het land is het de avond voor Koningsdag al volop feest. In Utrecht is de vrijmarkt begonnen en in Den Haag trekken mensen massaal naar podia in de stad waar optredens worden gehouden.

Een bontgekleurde sliert met veelal prullaria slingert door een groot deel van de binnenstad van Utrecht. Een hele dag, zelfs diep in de nacht, blijven de ‘kramen’ open. De markt eindigt precies een dag later: donderdag om 18.00 uur.

Al uren voordat de vrijmarkt officieel om 18.00 uur werd geopend, liepen al veel mensen langs de kleedjes. Na het officiĆ«le startsein was het gelijk druk. “Ik heb sinds vier uur al goed verkocht”, zegt een verkoopster, gehuld in oranje jurk en de Nederlandse vlag op haar wangen.

Mensen stallen van alles uit: van kleding, oude boeken en lp’s, tot fietsen en ski’s. Schieten met een speelgoedpistool op het hoofd van president Poetin van Rusland: 2 euro. Floris tekent voor een euro een draak. Een jongetje vraagt een vrije gift voor het spelen van het Wilhelmus op zijn cello.

Op diverse ‘feestpleinen’ staat een dansende massa uit z’n dak te gaan. Een beetje bewegen kan geen kwaad. “Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond”, waarschuwde de gemeente nog. Op Koningsdag gaat het feest door. Dan wordt de vrijmarkt aangevuld met een aantal kindermarkten. Ook dan kan er op diverse pleinen worden gedanst.

In Den Haag staan op verschillende plekken, zoals Noordeinde, Hofvijver en Buitenhof, podia waar optredens worden gehouden. Bij het hoofdpodium is het woensdagavond tijdens een concert van Wies ondanks de kou al gezellige druk. Dit jaar is het aantal plekken waar wordt opgetreden teruggebracht, om het festival in betere banen te leiden, aldus een woordvoerder.

De politie is zichtbaar aanwezig, maar niet anders dan normaal bij een groot evenement in de stad. De sfeer is goed, mensen dragen oranje accessoires en een enkeling is geheel in het oranje uitgedost.