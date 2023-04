NS verwacht komende uren drukte met terugkerende reizigers

De NS verwacht dat het de komende uren druk zal worden. “We zien vanaf verschillende stations de eerste feestvierders, met name bezoekers van vrijmarkten, richting huis keren”, meldt de NS donderdag aan het begin van de avond van Koningsdag. “Op dit moment is het op de meeste stations nog relatief rustig. De komende uren verwachten we nog veel reizigers naar huis te brengen.”

In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag was het druk in de treinen en op sommige stations, maar die drukte was volgens een woordvoerder beheersbaar. “De komende uren zal het druk worden, dus als een trein vol is, laat hem dan vertrekken en neem de volgende. Hou het gezellig, zo blijft het ook voor onze collega‚Äôs die nog aan het werk zijn een leuke avond en nacht.”