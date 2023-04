De drukte in treinen neemt weer toe op de avond van Koningsdag, na een relatief rustige middag, zegt een woordvoerder van de NS. “Mensen reizen nu volop terug naar huis.”

“Zeker op de stations in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem zijn veel mensen te vinden. In Breda verwachten we nog extra toeloop als 538 Koningsdag straks is afgelopen.”

Volgens de woordvoerder hoeven mensen vooralsnog geen overvolle treinen aan zich voorbij te laten gaan. “De drukte blijft goed beheersbaar”, zegt hij.