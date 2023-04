Organisatie: Schiphol is doorvoerhaven voor illegale jaguarhandel

Schiphol is volgens natuurorganisaties een belangrijke doorvoerhaven voor criminele organisaties om jaguarproducten te verschepen van bijvoorbeeld Suriname naar China. De grote katachtigen worden in Zuid-Amerika steeds vaker gestroopt om hun tanden, botten en andere lichaamsdelen, signaleert Earth League International (ELI), de maatschappelijke organisatie die deze illegale handel tegen wil gaan.

Volgens de organisatie wordt de Nederlandse luchthaven niet streng genoeg gecontroleerd. Bagage gaat bij een overstap van het ene vliegtuig naar het andere, zonder ze eerst door een scanner te sturen, schrijven onderzoekers in een nieuw rapport, waar ook natuurorganisatie IUCN Nederland aan mee heeft gewerkt. De Amsterdamse luchthaven heeft de onderzoekers een reactie gestuurd en verzekert dat echt alle bagage uit Suriname door de scanner gaat.

Sinds 1957 is het illegaal om op de jaguar te jagen. Toch neemt het aantal gedode dieren de laatste jaren toe, stelt ELI. De criminele organisaties die handelen in het beest zijn vaak ook betrokken bij andere illegale activiteiten, zoals drugshandel, witwassen en mensensmokkel.

De hoektanden van jaguars zijn gewild in onder meer China, bijvoorbeeld voor een sieraad of voor de vermeende medicinale krachten. Ook ziet ELI dat wijn gemaakt van de botten populair is bij Chinese inwoners van Suriname, maar ook bij omliggende landen en in Europa. Verder zou “jaguarpasta” volgens sommigen gebruikt worden tegen gezondheidskwalen of om de seksuele potentie te vergroten.