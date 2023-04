Politie: geen kwade opzet bij beschieting van trein met luchtbuks

De trein die donderdag in de buurt van Geldermalsen werd beschoten met een luchtbuks, werd vermoedelijk per ongeluk geraakt. De politie gaat “niet uit van kwade opzet”, zegt een woordvoerder. Rond een huis in de buurt van het station waren donderdagmiddag “een aantal minderjarigen” met de luchtbuks op bordjes en blikjes aan het schieten.

Daarbij is volgens de daders de ruit van de trein per ongeluk geraakt, aldus de politie, die dat aannemelijk acht. De politie heeft “een goed gesprek” gevoerd met de daders. De bewoner van het huis, een meerderjarig persoon, wordt nog wel aanvullend gehoord en ook moet de schade nog worden afgewikkeld. “Dus de kous is nog niet volledig af”, zegt de woordvoerder, maar er is in elk geval niemand aangehouden voor het incident.

Het is toegestaan om een luchtbuks op je eigen terrein te hebben, legt de politie uit.