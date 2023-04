Politie over vervolging agent: objectieve controle belangrijk

De “objectieve controle” op het handelen van de politie door de rechtbank is belangrijk. Dit zegt de politie over het nieuws dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de agent te vervolgen die in de zomer van vorig jaar tijdens boerenprotesten schoot op een trekker met hierin een 16-jarige bestuurder.

De bewuste dinsdagavond 5 juli waren er demonstraties tegen het stikstofbeleid. De agent dacht dat de trekker bij de A32 in Heerenveen op hem in wilde rijden en “voelde zich bedreigd”, aldus de politie. Hij schoot, de kogel kwam terecht in de deurstijl van de trekker.

De tiener werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar later werd geoordeeld dat dit niet terecht was. “Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving”, zegt de politie. “Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega’s is de impact groot.” Dat vindt politievakbond ACP ook. Wat daar in deze zaak bij kwam is dat de naam en adresgegevens van een agent die niet betrokken was bij het incident, rondgingen op sociale media. Doxing wordt dat genoemd. “Doxing is echt ontzettend naar en ingrijpend, zeker als het dan ook nog eens van de verkeerde gebeurt”, aldus een woordvoerder van de vakbond.

De zogeheten blauwe kamer van de rechtbank Midden-Nederland behandelt de kwestie, een zittingsdatum is nog niet bekend. Hier belanden zaken tegen opsporingsambtenaren. “Aangezien het aan de rechter is om een uitspraak te doen over het handelen van de agent reageren wij tot die tijd niet inhoudelijk op deze zaak”, aldus de politie.

De ACP-woordvoerder hoopt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. “De hele strafrechtketen zit vast, bij de politie het OM en ook bij de rechtbank. Ik hoop voor alle betrokkenen dat er snel een uitspraak van de rechter ligt.”