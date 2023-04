Koninklijke onderscheiding voor bioloog Jane Goodall

De Britse bioloog en antropoloog Jane Goodall is zaterdag in het Haagse World Forum benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De 89-jarige Goodall ontving de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Jane Goodall Instituut Nederland.

De onderscheiding werd uitgereikt door natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal. Zij prees Goodall voor haar “baanbrekende onderzoek en levenslange inzet voor natuurbescherming, waarbij ze een bron van inspiratie is geweest voor met name vrouwen en meisjes wereldwijd”.

Goodall gaf zaterdag in een uitverkocht World Forum een lezing over haar werk. Zij zet zich al meer dan zestig jaar in voor mens, dier en natuur en vooral voor chimpansees. Op haar 26ste deed zij in Tanzania baanbrekend onderzoek naar chimpansees.