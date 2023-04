Politie haalt auto twee keer van de weg met dronken bestuurder

De politie in Brabant heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag dezelfde auto twee keer langs de kant van de weg gezet. In beide gevallen bleek de bestuurder stomdronken. Opmerkelijk genoeg ging het om twee verschillende mannen, een 41-jarige uit Nistelrode en een 23-jarige uit Oss.

Rond 01.00 uur zagen agenten de wagen zwalkend over de weg gaan in Schijndel. De bestuurder was dronken en had bovendien geen rijbewijs. Hetzelfde voertuig werd drie uur later aangetroffen in Veghel, met iemand anders achter het stuur. Ook die had te veel op en evenmin een rijbewijs bij zich. “Bizar”, zegt een wijkagent op Twitter.