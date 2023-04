Grote brand in eetgelegenheid in Groningen onder controle

In de keuken van een eetgelegenheid in de binnenstad van Groningen heeft zondagmiddag een grote brand gewoed. De brand brak rond 16.10 uur uit waarna het aanwezige personeel de brandweer waarschuwde die met verschillende eenheden uitrukte om het vuur aan het Boterdiep te bestrijden.

Een aantal woningen rondom de eetgelegenheid werd ontruimd. Ongeveer tien bewoners moesten hun huizen verlaten, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Of en wanneer ze kunnen terugkeren is nog onduidelijk. Het vuur was kort voor 18.00 uur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.