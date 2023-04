Ook in mei weinig zicht op warme dagen, natste april sinds 1998

Het blijft wachten op de eerste echte warme dagen. Tot nu toe is van warm lenteweer nog weinig sprake geweest en uit een prognose van Weeronline lijkt dat voorlopig zo te blijven. Zoals de computermodellen nu aangeven is de kans op temperaturen boven 20 graden erg klein en halverwege mei neemt de kans op buien weer toe.

Tot nu toe kwam het slechts regionaal tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land is het nog wachten op de eerste officiƫle warme dag van het jaar met meer dan 20 graden in De Bilt.

De eerste dag van mei start nog vrij warm met maxima tussen 16 en lokaal in het zuidoosten 20 graden. De dagen daarna zijn er flinke verschillen tussen het noorden en zuiden. In het noorden ligt het kwik vaak tussen 10 en 15 graden, terwijl het zuiden vaker kan rekenen op temperaturen boven 15 graden. Er is daarbij vaak een afwisseling van zon en wolken, dus op veel dagen zal het weerbeeld vriendelijk zijn.

Mei begint in ieder geval een stuk droger dan april. Volgens Weer.nl was afgelopen april de natste aprilmaand sinds 1998. “Gemiddeld over het land viel 80 millimeter regen, wat bijna dubbel zoveel is als normaal (41 millimeter)”, aldus Weer.nl. Ook was het koud, de gemiddelde temperatuur in De Bilt lag afgelopen maand op 8,7 graden. De gemiddelde temperatuur in april tussen 1991 en 2020 was 9,9 graden.