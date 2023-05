Aboutaleb over explosies: hopelijk keert de rust snel terug

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hoopt dat er snel een einde komt aan de reeks explosies in zijn stad. Hij laat in een reactie weten de situatie “zeer serieus” te nemen. “Ik hoop dat zo snel mogelijk de rust zal wederkeren”, zegt hij in een filmpje op Twitter, dat in de nacht van zondag op maandag is opgenomen tijdens een bezoek aan de Crooswijkseweg. In Crooswijk waren afgelopen week vier ontploffingen.

Rotterdam werd de afgelopen tijd getroffen door meerdere explosies. “Ik begrijp dat dit leidt tot bezorgdheid. Ik wil u laten weten dat wij deze situatie zeer serieus nemen en er samen met politie en OM alles aan doen om de veiligheid in onze stad te waarborgen”, zegt de burgemeester.

In de Maasstad zijn dit jaar tot nu toe vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. De meest recente explosie was in de nacht van zondag op maandag in de Witte de Withstraat. In 2023 zijn nu al meer ontploffingen geweest in Rotterdam dan in heel 2022.