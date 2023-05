Cel- en taakstraf voor verkoper van illegaal vuurwerk uit Ede

Een 59-jarige verkoper van illegaal vuurwerk uit Ede is maandag in Zwolle tot 378 dagen cel waarvan 360 dagen voorwaardelijk veroordeeld. De man verkocht in elkaar geknutseld vuurwerk aan een minderjarige die bij het afsteken daarvan gewond raakte. Naast de celstraf krijgt hij een taakstraf van 240 uur.

Ludwig K. verkocht in oktober 2021 illegaal vuurwerk aan een 14-jarige jongen in Epe. Toen deze koper een nieuwe bestelling plaatste, stopte K. als ‘cadeautje’ een zogeheten bodenblitz in de tas met een zelf aan het vuurwerk gemaakt lont. Dit is professioneel vuurwerk dat doorgaans met een elektronische ontsteking wordt afgestoken. Het was bovendien veel zwaarder dan de jongen had besteld. Toen de jongen het aanstak, ging het vuurwerk binnen een seconde af. Hij raakte hierbij gewond en werd met een ambulance afgevoerd. K. wist dat de bodenblitz een forse explosie veroorzaakte, maar had de jongen hierover niet ingelicht.

Het jonge slachtoffer mist sindsdien een deel van een van zijn vingers en houdt mogelijk een piep in zijn oren. K. had via een filmpje op YouTube geleerd hoe je een lont aan de bodenblitz moest bevestigen. Zelf had hij dit vuurwerk nog nooit afgestoken. De politie ontdekte in zijn tussenwoning in Ede 493 kilo illegaal vuurwerk.

De rechtbank in Zwolle legde een veel lagere straf op dan de twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk die het Openbaar Ministerie eiste. “De verdachte maakte een terneergeslagen en oprecht berouwvolle indruk op de rechtbank”, aldus de rechter. Ook had K. nog geen strafblad. Naast de celstraf kreeg hij ook 240 uur taakstraf opgelegd. Hij moet het slachtoffer ruim 14.500 euro schade vergoeden.