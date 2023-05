Gasgestookte cv-ketel komende jaren nog toegestaan in appartement

Mensen die een appartement of huis met monumentale status bezitten, mogen de komende jaren nog gebruik maken van gasgestookte cv-ketels. Dit geldt ook voor eigenaren van huizen die binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten via de gemeente. Dat schrijft woonminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister maakt hiermee drie uitzonderingen op de eis dat vanaf 1 januari 2026 kapotte cv-ketels vervangen moeten worden door (hybride) warmtepompen. Het kabinet wil dat huizen zo binnen afzienbare tijd worden verduurzaamd.

De Jonge legt uit dat het bij (gestapelde) appartementen ingewikkeld is om warmtepompen te installeren, omdat ze geluidsoverlast kunnen geven of omdat er geen aparte ruimte voor is. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat de eigenaar van een appartement een deel van zijn kelder moet afstaan voor de warmtepomp. Of er moet in iemands woning een geluidswerende kast worden geplaatst, die ook weer ruimte in beslag neemt.

De huizen met een monumentale status worden uitgezonderd omdat er een aparte vergunningsplicht voor nodig is. Mensen van wie hun huis binnen tien jaar op een warmtenet wordt aangesloten hoeven ook nog niet over te gaan op een warmtepomp, omdat ze anders twee keer moeten investeren in een korte tijd.