Explosie bij woning in Hellevoetsluis, geen gewonden

Op De Zicht in Hellevoetsluis is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 uur een explosief afgegaan bij een woning. Niemand raakte daarbij gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader of daders.

De plaats ligt zo’n veertig kilometer van Rotterdam, waar in de afgelopen tijd opvallend veel explosies plaatsvonden. Een ontploffing bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in de nacht van zondag op maandag was de vijftigste dit jaar bij een woning of een bedrijfspand in de stad.

Politiechef Fred Westerbeke stelde maandagavond in Nieuwsuur dat de explosies voornamelijk te maken hebben met conflicten in het drugsmilieu.