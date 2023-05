Na explosie gevonden drugslab in Eindhoven dinsdag ontmanteld

Het drugslab in Eindhoven dat maandag ontdekt werd na een explosie, wordt dinsdag ontmanteld. Volgens de politie gaat dat ontmantelen enige tijd duren. Er is nog niemand aangehouden.

Maandag rond 16.15 uur werd de brandweer gealarmeerd na een explosie in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoppenkuil in Eindhoven. De brandweer ontdekte vervolgens een drugslab. Iedereen was op dat moment al uit het gebouw. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Afgelopen nacht werd het gebouw bewaakt door de politie. Dinsdag is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gespecialiseerd in het betreden en ontruimen van drugslabs, doende met het ontmantelen van het lab.

Wat voor drugs gefabriceerd werden in het lab is nog niet bekend.