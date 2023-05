NS: vertrouwen erop dat ProRail alles doet om werk af te krijgen

De zorgen van spoorbeheerder ProRail over vertraging bij de uitvoering van veel de spoorprojecten zijn niet nieuw voor de Nederlandse Spoorwegen. Een woordvoerder zegt enerzijds begrip te hebben voor de “moeilijke situatie” waarin ProRail verkeert. “Tegelijkertijd is dit geen goed nieuws voor de reizigers. We vertrouwen er daarom ook op dat ProRail er alles aan doet om zoveel mogelijk werk af te krijgen.”

ProRail-topman John Voppen vreest dat in de toekomst een kwart van alle spoorprojecten vertraging kan oplopen als gevolg van onder meer personeel- en materiaaltekorten, zei hij bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. “We horen dit niet voor het eerst”, zegt de woordvoerder van de NS. De problemen waar ProRail mee kampt zijn volgens hem herkenbaar voor de hele spoorsector.

Voppen sprak van een “spagaat”, omdat ProRail steeds meer werk moet verzetten om Nederland na 2030 per spoor bereikbaar te houden. Daarbij spelen ook de onzekerheden over wet- en regelgeving een rol, zoals het beleid omtrent stikstof.