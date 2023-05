Een derde mensen niet bewust van onduidelijkheid vergoeding zorg

Toen mensen afgelopen winter weer van zorgverzekering konden wisselen, was een deel van de verzekeraars en zorgaanbieders nog in onderhandeling over de vraag welke zorg precies vergoed ging worden. Ruim een derde van de mensen was zich daar niet van bewust op het moment dat de keuze voor wel of niet overstappen moest worden gemaakt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat op basis van onderzoek.

Verzekeraars en bijvoorbeeld ziekenhuizen of fysiotherapeuten maken afspraken over de vergoedingen van zorg. Voor veel zorgverzekeringen geldt dat zorg bij een aanbieder alleen volledig vergoed wordt als de verzekeraar een contract heeft met die organisatie. Anders moet de patiënt zelf een deel betalen.

De afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders moeten eigenlijk al voor het einde van het jaar gemaakt zijn, als mensen over kunnen stappen van zorgverzekeraar en dus duidelijk moet zijn wie welke zorg vergoedt. Maar de laatste jaren gaan de gesprekken steeds moeizamer en dit jaar duurden ze in sommige gevallen tot na de uiterste datum waarop mensen nog iets konden wijzigen aan hun verzekering.

Dit alles kan volgens de ACM “tot vervelende situaties leiden voor verzekerden” en “risico’s dat de zorgpolis niet aansluit bij de verwachtingen of behoefte van de verzekerde”. Zoals wanneer iemand onverwachts een rekening krijgt voor zorg. Voor het onderzoek werden bijna 1650 Nederlanders van 18 tot en met 80 ondervraagd.

De autoriteit vindt dat verzekeraars in november eigenlijk al klaar moeten zijn met de onderhandelingen, “zodat verzekerden informatie over vergoeding van zorg kunnen meenemen bij het kiezen van hun zorgverzekering”.