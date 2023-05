Vorig jaar meeste stakingen sinds 1988

Het aantal stakingen lag vorig jaar op het hoogste niveau sinds 1988 en precies de helft hoger dan in 2021. Maar er waren wel minder werknemers bij de stakingen betrokken, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarom gingen er minder werkdagen verloren dan een jaar eerder.

In totaal waren er afgelopen jaar 33 stakingen, tegen 22 in 2021. Van die 33 werden er 28 uitgeroepen door een vakbond. Onder meer bij de KLM-bagageafhandelaars op Schiphol brak vorig jaar een wilde staking uit, dus zonder betrokkenheid van een vakbond. In 1988 waren er 38 stakingen.

Het aantal mensen dat vorig jaar staakte lag met 17.000 een stuk lager dan de 28.000 uit 2021. In 2020 waren er negen stakingen, maar daar waren wel 105.000 stakers bij betrokken.

