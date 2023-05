Rijkswaterstaat: veel weggebruikers stonden stil tijdens herdenking

Veel weggebruikers hebben donderdag stilgestaan tijdens de dodenherdenking, meldt Rijkswaterstaat. “Om 20.00 uur was het erg rustig op de weg, terwijl verzorgingsplaatsen juist volliepen”, aldus een woordvoerder van de wegbeheerder.

Daarmee lijken automobilisten massaal gehoor te hebben gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat om niet te herdenken door te stoppen op de vluchtstrook. “Garanderen dat niemand dat heeft gedaan, kunnen we niet, omdat we niet overal camera’s hebben. Maar gezien het feit dat de verzorgingsplaatsen volliepen, lijkt het goed te zijn gegaan.”

Rijkswaterstaat waarschuwde dat wegrijden en invoegen op de snelweg vanaf de vluchtstrook onveilig is. Daarnaast benadrukte de wegbeheerder dat de baan vrij moet blijven voor noodgevallen en hulpdiensten.

Treinen stonden donderdag om 20.00 uur even stil om reizigers de gelegenheid te geven om oorlogsslachtoffers te herdenken. Een woordvoerder van de NS zei geen signalen te hebben gekregen dat dit niet is verlopen zoals gepland. Vanaf Nederlandse luchthavens werd er rond het tijdstip van de herdenking niet getaxied of geland. Dat verliep allemaal volgens plan.

Wel was er rondom het tijdstip van de herdenking een vliegtuig dat een voorzorgslanding moest maken op Schiphol omdat een vogel tegen het toestel was gevlogen. Het vliegtuig landde veilig om 20.03 uur, aldus een woordvoerster van de luchtverkeersleiding.