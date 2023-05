Zelensky met staande ovatie onthaald voorafgaand aan speech

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is voorafgaand aan zijn toespraak in het World Forum in Den Haag onthaald met een staande ovatie. Hij houdt er een speech met de titel Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne.

Nederland speelt een belangrijke rol in het vervolgen van oorlogsmisdadigers in Oekraïne: het Internationaal Strafhof (ICC) is in Den Haag gevestigd, evenals een speciaal onderzoekscentrum bedoeld voor het verzamelen van bewijs. De Russische president Vladimir Poetin is inmiddels al aangeklaagd door het ICC.