Zelensky spreekt met leden van de Eerste en Tweede Kamer

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne is aangekomen bij het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Hij arriveerde woensdagavond laat in Nederland voor een verrassingsbezoek.

De president spreekt in de senaat met leden van het parlement. Hij werd aan het Lange Voorhout welkom geheten door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer.

In het parlement is veel steun voor Oekraïne. De militaire en financiële hulp die het kabinet aan de regering in Kyiv geeft, krijgt de goedkeuring van een brede meerderheid. Dit jaar is 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne gereserveerd.

Leden van de commissie van Buitenlandse Zaken brachten begin februari nog een bezoek aan Kyiv. De Oekraïense regeringsvertegenwoordigers vroegen toen om meer wapens. Dat verzoek zal Zelensky opnieuw doen.

Een aantal Kamerleden heeft laten weten niet bij de ontmoeting te zijn. Caroline van der Plas (BBB) vindt het bezoek “heel misplaatst” omdat vandaag dodenherdenking is. Ook Geert Wilders (PVV) is er niet. “Vandaag gaat het wat mij betreft in Nederland niet over hem maar over onze eigen nationale Dodenherdenking”, twitterde hij.