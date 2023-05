Mensenrechtenactivist Klaas de Jonge (85) overleden

Mensenrechtenactivist Klaas de Jonge, vooral bekend van zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldden onder anderen Marlou van den Berge, die een documentaire over hem maakte, en zijn biograaf Jenne Jan Holtland. De laatste jaren van zijn leven leed De Jonge aan uitgezaaide prostaatkanker.

De antiapartheidsactivist, geboren in 1937, smokkelde wapens voor de Zuid-Afrikaanse organisatie Afrikaans Nationaal Congres (ANC). In 1985 werd hij daarvoor gearresteerd, waarna hij de Nederlandse ambassade in Pretoria binnenvluchtte. Bij de receptie sleepten agenten in burger hem weg, maar onder druk van Nederland werd hij naar de ambassade teruggebracht. Pas ruim twee jaar later kwam hij bij een ingewikkelde gevangenenruil vrij.

In 1988 liep De Jonge een oogontsteking op waardoor hij blind werd, mogelijk door een vergiftigde jas. De activist vermoedde dat het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind erachter zat, maar het incident is nooit opgehelderd. Nadat de apartheid was afgeschaft, ging De Jonge werken voor de antiapartheidsbeweging in Nederland en was hij actief bij meerdere ngo’s.

“‘Niets doen is ook een keus’ zei Klaas altijd, een citaat van Sartre. Dat gold ook voor zijn eigen leven. ‘Als je iets kan doen, dan moet je dat doen’. En Klaas deed het”, meldt Marlou van den Berge op haar website. De documentaire die ze maakte, Klaas de Jonge, de Prijs van Vrijheid, is op 25 mei om 22.10 uur te zien op NPO 2.

Correspondent voor de Volkskrant Jenne Jan Holtland, die het boek De koerier van Maputo schreef over De Jonge, memoreert hem op Twitter als een “antropoloog, avonturier, mensenrechtenactivist, solidair met de rechtelozen, een hoge boom die er niet meer is”.