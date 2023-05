Nederland viert vrijheid met festivals en 5 meiconcert

Nederland viert vrijdag weer Bevrijdingsdag. In veertien steden worden bevrijdingsfestivals gehouden en de dag wordt volgens traditie afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam, waar ook de koninklijke familie bij is.

Rond het middaguur houdt de voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van België Herman Van Rompuy de 5 meilezing in het provinciehuis in Zwolle. Ook minister-president Mark Rutte is daarbij. Overijssel is dit jaar de gastprovincie voor de nationale viering van de bevrijding.

Na de lezing ontsteekt Rutte in Zwolle het bevrijdingsvuur, wat het startsein vormt voor de bevrijdingsfestivals in het land. Het vredesvuur zal vervolgens door de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema worden doorgegeven aan Hendrik Wüst, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hardlopers brengen de fakkel in tien dagen tijd via Twente naar Duitsland voor de herdenking van 375 jaar Vrede van Münster op 15 mei. Het is volgens de provincie Overijssel nooit eerder gebeurd dat de bevrijding van Nederland en de Vrede van Münster gezamenlijk zijn herdacht.

Froukje, Tabitha en MEAU zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij vliegen per helikopter door het land om op te treden op verschillende bevrijdingsfestivals. In totaal zijn er zo’n driehonderd optredens, van onder meer Nielson, Snelle, Claude, Karsu, S10 en DI-RECT.

In Wageningen wordt het bevrijdingsdefilé gehouden. Aan het defilé, dat eindigt bij het monument op het 5 Mei Plein voor Hotel De Wereld, doen ongeveer 1500 veteranen mee.

Op honderden plekken in het land kunnen zogenoemde vrijheidsmaaltijden worden genuttigd. Het idee is dat mensen tijdens het eten met elkaar praten over “vrijheid en onvrijheid”. De Nederlandse chef-kok London Loy maakte het recept voor de vrijheidssoep van dit jaar: maissoep met kokos en zoete aardappel.

De dag wordt feestelijk afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel. Onder anderen Trijntje Oosterhuis, Alain Clark en zijn vader Dane, Jenny Arean, Wibi Soerjadi en Claude doen hier aan mee. Het concert in de hoofdstad is live te zien op NPO 1.