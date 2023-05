Groep schopt onbekende jongen tegen hoofd en duwt hem op spoor

Een grote groep personen heeft vrijdagavond op station Bijlmer Arena in Amsterdam iemand geschopt en geslagen en op het spoor geduwd. Volgens de politie is de jongen of man op het perron onder meer tegen zijn hoofd geschopt. De politie spreekt van een heftig geweldsincident en weet nog niet wie het slachtoffer is.

Het gebeurde rond 21.25 uur. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. Een politiewoordvoerster noemt het heftige beelden: “Wie het slachtoffer in deze zaak is, staat nog niet vast. Op de beelden is te zien dat iemand in een blauw vest keihard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij al op de grond lag.”

Op een gegeven moment wist het slachtoffer toch op te staan, maar werd hij vervolgens het spoor op geduwd. “Het zou goed zijn dat hij nagekeken wordt door zorgprofessionals”, zegt de politiewoordvoerster.

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden en komt graag in contact met het slachtoffer. Ook roept de politie op de video niet verder op sociale media te verspreiden en beelden van de mishandeling alleen met de politie te delen.