NS noemt treinverkeer op Bevrijdingsdag ‘druk, maar behapbaar’

Het treinverkeer op Bevrijdingsdag was volgens NS “druk, maar behapbaar”. Vooral in de late treinen was het druk met mensen die een bevrijdingsfestival hadden bezocht. “We hebben iedereen thuis kunnen brengen”, zegt een woordvoerder van de NS.

De vervoerder deed vrijdagavond nog een oproep om de reisplanner van tevoren te checken, omdat enkele festivals wat langer doorgingen dan gepland. De festivals in Groningen en Zwolle werden in de middag korte tijd stilgelegd vanwege het noodweer. Of die oproep mensen geholpen heeft de laatste treinen te halen, kon de woordvoerder niet zeggen.

Een paar van de grootste festivals werden gehouden in Haarlem, Den Haag, Wageningen, Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam en Groningen. In totaal werd in veertien plaatsen een bevrijdingsfestival georganiseerd.