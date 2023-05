Groene week voor duurzame dokters

Ook dokters moeten nog meer gaan doen aan duurzaamheid, vindt artsenfederatie KNMG. Niet alleen omdat mensen ziek worden van milieuvervuiling en klimaatverandering, maar ook omdat de zorg zelf erg vervuilend is. De organisatie wil het onderwerp komende week extra op de kaart zetten bij de achterban, door de Groene Week. Die begint maandagavond met een webinar, waarvoor zich al meer dan zeshonderd artsen hebben ingeschreven.

Volgens voorzitter René Héman gaat het in de eerste plaats om bewustwording bij zijn collega’s , maar de hoofdlijnen waarop vooruitgang kan worden bereikt zijn al wel duidelijk. De hoeveelheid weggooispullen in de zorg moet omlaag en medicijnen moeten in passendere hoeveelheden worden voorgeschreven.

In vroeger dagen werden medische spullen na gebruik goed schoongemaakt en opnieuw toegepast en het wordt in de toekomst zaak om dat met modernere materialen ook weer zoveel mogelijk te gaan proberen. Veel voorgeschreven medicijnen worden uiteindelijk niet gebruikt. Met kleinere hoeveelheden worden de gevolgen van aanvoer en vernietiging ook verkleind.

Op beide gebieden komen al initiatieven op gang, maar dat moeten er veel meer worden. Ze worden geïnventariseerd met als doel dat zoveel mogelijk van de ervaringen kan worden geprofiteerd. Het mes snijdt uiteindelijk aan twee kanten, zo is de hoop. Mensen worden minder ziek door de omgeving en dan is minder zorg nodig, waardoor de vervuiling door de zorg ook weer omlaaggaat en er weer minder mensen ziek worden.

Veel dokters zien patiënten met aandoeningen die ontstaan zijn door luchtverontreiniging, zegt de KNMG. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan astma, chronische bronchitis of hart- en vaatziekten. Uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat bijna 1 miljoen mensen met een longziekte last hebben van luchtvervuiling; meer dan 50.000 mensen belandden hierdoor het afgelopen jaar zelfs één of meerdere keren in het ziekenhuis.” Héman wijst erop dat ook ziektekiemen zich gemakkelijker zullen vermenigvuldigen door opwarming.

Intussen berekende gezondheidsinstituut RIVM dat de Nederlandse zorgsector voor zo’n 7 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen. “En daarnaast is 4 procent van al het afval en 13 procent van het grondstoffengebruik in Nederland afkomstig uit de zorg.”

De KNMG stelde al een gedragscode op, waarin staat dat artsen een verantwoordelijkheid hebben om zich in te zetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.