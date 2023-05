ACM: als huisarts vol zit, mogen praktijken met elkaar overleggen

Als een huisartsenpraktijk geen plek heeft voor een nieuwe patiënt, mogen huisartsen met elkaar in overleg gaan om die patiënt toch ergens te kunnen inschrijven. Dit soort overleg is niet in strijd met concurrentieregels, verduidelijkt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die heeft onderzoek gedaan naar tientallen meldingen van patiënten die problemen hadden bij het overstappen van huisarts.

Zo’n overstap kan bijvoorbeeld nodig zijn na een verhuizing, maar de ACM onderzocht ook meldingen van patiënten die binnen dezelfde gemeente of wijk een andere huisarts zochten. “De vrijheid van patiënten staat voorop”, benadrukt de autoriteit. Onderling de markt verdelen is niet de bedoeling. En als een patiënt niet wordt aangenomen, dan moet de praktijk duidelijk maken waarom dat niet gebeurt. “Als er in een regio geen sprake is van een huisartsentekort, dan mogen huisartsen niet overleggen over de verdeling van patiënten”, voegt de ACM er voor de duidelijkheid aan toe.

Dat het dikwijls ingewikkeld is om over te stappen van huisarts, komt vooral door het tekort aan huisartsen, schrijft de ACM. “Dit tekort zorgt ervoor dat huisartsen een steeds grotere werkdruk ervaren en veel praktijken helemaal vol zitten.” Daar zegt de autoriteit “geen invloed” op te hebben.

Sommige huisartsen maken volgens de ACM vaste afspraken over het niet overnemen van elkaars patiënten. “Ook hadden zij mogelijk ‘werkgebieden’ onderling afgestemd, bijvoorbeeld op basis van postcodes.” Dat is in principe niet toegestaan, want het druist in tegen de vrijheid van patiënten, legt de marktwaakhond uit. Die toont wel begrip voor artsen die dit soort afspraken maken wegens krapte in hun praktijken.