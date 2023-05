Rijkswaterstaat verwacht dinsdag in de ochtend en avond een zeer zware spits. De dinsdag is sowieso een drukke dag op de weg, verwachte regen zorgt er mogelijk voor dat de spits nog zwaarder verloopt. Ook is de meivakantie inmiddels voorbij, waardoor meer mensen weer naar hun werk rijden.

Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met de extra drukte. Als de mogelijkheid er is, reis dan buiten de spits, aldus Rijkswaterstaat.