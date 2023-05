Opnieuw gratis prikken tegen apenpokken beschikbaar

Mensen die een grotere kans maken om apenpokken op te lopen, kunnen zich vanaf heden weer gratis laten vaccineren. “Homo- en bi-mannen en transpersonen die nog niet eerder gevaccineerd zijn en die van zichzelf weten dat zij een grotere kans hebben om een mpox-infectie op te lopen, kunnen vanaf vandaag een afspraak maken bij hun GGD”, meldt Soa Aids Nederland maandag.

Mannen en transpersonen die niet weten of zij de vaccinatie nodig hebben, kunnen informatie vinden via Mantotman.nl. Er komen geen uitnodigingsbrieven meer.

Een jaar geleden was er een uitbraak van het virus die de hele zomer doorliep. Daarna zakten de besmettingen in, maar in maart werden de eerste weer geconstateerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde vorige maand om op te passen voor besmettingen met het apenpokkenvirus nu het festivalseizoen weer begint. “Het aantal gevallen van apenpokken is de afgelopen maanden aanzienlijk afgenomen”, aldus de WHO, “maar het is belangrijk om te onthouden dat het virus wel nog in mindere mate circuleert in Europa.”