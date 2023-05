Premier Rutte begint economische missie in Brazilië

Met een handelsdelegatie in zijn kielzog begint premier Mark Rutte een driedaagse reis door Brazilië. Het bezoek staat in het teken van de goede samenwerking tussen de beide landen.

Op de eerst dag in São Paulo bezoekt Rutte vliegtuigfabrikant Embraer. Defensie is van plan bij dit bedrijf transportvliegtuigen te kopen. Verder spreekt de premier met de gouverneur, en met studenten over het klimaat.

President Luiz Inácio Lula da Silva ontvangt Rutte een dag later in de hoofdstad Brasilia. Naast het versterken van de bilaterale betrekkingen staan onder meer de internationale rechtsorde, handel, klimaat en ontbossing op de agenda.

Op de derde dag gaat de delegatie naar Fortaleze in het noordoosten van het land voor een ontmoeting met de gouverneur. Verder bezoekt Rutte de haven van Pecém en heeft hij een lunch met Braziliaanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

De handel tussen Nederland en het grootste land van Latijns-Amerika is beperkt. In 2021 bedroeg de Nederlandse export naar Brazilië zo’n 3 miljard euro. De import was in dat jaar met 5,3 miljard een stuk groter.