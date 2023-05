Koningspaar spreekt tussen de schapen met ondernemers Texel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag op Texel in een schapenstal gesproken met ondernemers van het eiland. Omringd door dieren en zittend op hooibalen sprak het koningspaar over onder meer de toekomst van landbouw op het eiland, huisvesting van bewoners en biologisch boeren.

Op schapenboerderij De Waddel kreeg het koningspaar uitleg over de streekproducten van het eiland. Op een tafel stonden onder meer kaas, worst, wol, bier, jam, verzorgingsproducten, kruiden en schapenmelk uitgestald. Er werd verteld over het fokken van schapen en het behoud van het Texelse schapenras. Ook was er aandacht voor het project Zoete Toekomst Texel, waarin het opslaan van zoetwater op Texel centraal staat.

Willem-Alexander en Máxima arriveerden dinsdagochtend per helikopter op het regenachtige Texel waar ze aan een tweedaags streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden begonnen. Ze werden verwelkomd door burgemeester Michiel Uitdehaag en onder anderen de commissarissen van de Koning van Noord-Holland en Friesland. Op het vliegveld vond een eerste ontmoeting plaats, waarbij ook de burgemeesters van de andere Waddeneilanden waren.

Het koningspaar bezoekt dinsdag ook Vlieland en Terschelling, woensdag reizen ze verder naar Ameland en Schiermonnikoog. Het thema van de reis is de leefbaarheid van de Waddeneilanden en wat daar allemaal bij komt kijken.