Links over laag vertrouwen: politiek lost geen problemen op

De politiek lost geen problemen op en daarom is het vertrouwen van mensen in de Tweede Kamer zo laag. Dat zeggen de linkse oppositiepartijen SP en PvdA naar aanleiding van het bericht van statistiekbureau CBS dat het vertrouwen van Nederlanders in het parlement niet eerder zo laag was als eind vorig jaar.

“Politici worden gekozen om keuzes te maken en het land te besturen in het geval van het kabinet”, zegt Julian Bushoff (PvdA). “Als dat niet gebeurt, terwijl de trein niet rijdt, de kraamafdeling of eerste hulp verdwijnt en de rijen bij de voedselbank toenemen, ja dan is dit niet verrassend.” Hij vindt dat alle politici zich de CBS-cijfers aan moeten trekken.

Lilian Marijnissen (SP) zoekt de oorzaak vooral bij het kabinet. “De kabinetten Rutte hebben alle zeggenschap weggegeven aan de markt of aan Brussel”, zegt de partijleider. “Het is tijd dat mensen weer zeggenschap krijgen over hun leven, buurt en werk.”

Inge van Dijk van het CDA vindt dat de cijfers “zeer” doen. “Ik ga veel het land in en krijg overal dezelfde vraag: waar zijn jullie in Den Haag toch mee bezig?” licht de parlementariĆ«r toe die als enige van de coalitie reageert op het onderzoek. Ze vindt dat Tweede Kamerleden beter moeten letten op de woorden die ze tegen elkaar gebruiken en meer naar elkaar moeten luisteren.

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in de Kamer als geheel, laten de CBS-cijfers zien. Dat is het laagste percentage sinds 2012, toen het statistiekbureau hier voor het eerst onderzoek naar deed. In het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd, had 58 procent vertrouwen in de Tweede Kamer.