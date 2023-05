Marechaussee: te druk bij loket noodpaspoorten in meivakantie

De marechaussee is niet tevreden over het aantal noodpaspoorten dat de dienst dit jaar in de meivakantie moest verstrekken op Schiphol. Exacte cijfers over afgelopen week zijn er nog niet, maar een woordvoerder laat weten dat het bij het loket nog altijd drukker was dan normaal. In de maand april verstrekte de marechaussee op Schiphol 724 noodpaspoorten.

“Er waren dit jaar in april iets minder aanvragen dan vorig jaar, maar nog altijd meer dan gemiddeld,” aldus de woordvoerder. “Te veel mensen gaan ervan uit dat ze hun niet meer geldige reisdocument wel even kunnen verlengen op Schiphol, maar daarvoor is die voorziening niet bedoeld.”

Volgens de marechaussee veroorzaakt het hoge aantal paspoortaanvragers op Schiphol soms lange rijen, terwijl het momenteel in bepaalde periodes al erg druk is. “Mensen missen daardoor soms hun vlucht, wat niet was gebeurd als ze hun paspoort gewoon op tijd via de gemeente hadden verlengd.”