Vrij drukke ochtendspits, vooral waar het regent

Het is dinsdagochtend een “vrij drukke ochtendspits”, maar er is geen sprake van recorddrukte op de weg, heeft een woordvoerder van de ANWB laten weten. Rond 08.30 uur stond er ruim 700 kilometer file.

De meeste files zijn in de Randstad en in het zuiden van het land. “Op de gebruikelijke plekken dus. Daar waar het regent is het wat drukker, dat is deze ochtend vooral in het westen van het land”, aldus de woordvoerder van de ANWB.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder voor een drukke ochtend- en avondspits vanwege het slechte weer en omdat het sowieso druk is op de weg op dinsdagen. Ook is de meivakantie inmiddels voorbij, waardoor meer mensen weer naar hun werk rijden.