Yeşilgöz: explosies Rotterdam hebben enorme impact op omgeving

Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt het hoge aantal explosies in Rotterdam “volstrekt onacceptabel”. “Het heeft een enorme impact op de veiligheidsbeleving in de omgeving.” Dit jaar zijn er al meer dan vijftig explosies en schietincidenten geweest in Rotterdam. Al meerdere verdachten zijn aangehouden, onder wie minderjarigen.

Volgens de minister gebeurt er al veel om het geweld terug te dringen, zoals preventief fouilleren in de stad en het sluiten van panden. Het preventief sluiten van woningen moet ook makkelijker worden gemaakt, vindt het kabinet. De minister wil dan ook dat een wet van haar, waarmee het voor burgemeesters makkelijker wordt woningen te sluiten als zij een gevaar vormen voor de openbare orde, snel wordt behandeld door de Tweede Kamer.

Yeşilgöz spreekt kritiek vanuit de Kamer tegen dat de politie te weinig doet of niet zichtbaar genoeg is. “De politie zit in de haarvaten van de samenleving, in de vorm van wijkagenten.” Hun positie staat weliswaar onder druk, maar daarom investeert het kabinet er ook in, verdedigt de minister hen. Ook gaat er jaarlijks 8 miljoen euro naar de stad Rotterdam, bedoeld voor preventie. Met dat geld worden onder meer jongeren uit het criminele circuit gehaald, bijvoorbeeld door hen weer perspectief te bieden in de vorm van een studie of baan, aldus Yeşilgöz.