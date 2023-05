Groot onderzoek naar leukemie levert betere behandeling op

Onderzoekers van onder meer het Amsterdam UMC hebben een effectievere en voor patiënten minder belastende behandeling ontdekt voor de meest voorkomende vorm van leukemie. Door een gerichte combinatietherapie met specifieke medicijnen hoeven patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) geen chemotherapie meer te ondergaan.

Aan de studie namen 920 patiënten uit negen landen deel, die werden verdeeld in vier groepen. Het was daarmee het grootste onderzoek ooit naar CLL, laat het Amsterdamse academische ziekenhuis weten. Patiënten die een combinatie kregen van een zogeheten monoklonaal antilichaam en het middel venetoclax, kwamen beter uit de behandeling dan patiënten die chemotherapie en een monoklonaal antilichaam kregen. Dat is tot nog toe de standaardbehandeling.

“De behandeling bleek met name effectiever bij patiënten met een agressieve vorm van de ziekte. Gemiddeld werd van de patiënten die hieraan leden en de standaardbehandeling kregen 35 procent binnen drie jaar weer ziek. Bij de groep die de experimentele behandelingen kreeg, was dit minder dan 18 procent. De nieuwe methode leidt niet alleen tot minder bijwerkingen, maar is ook minder duur. In Nederland is al besloten dat de methode wordt vergoed door zorgverzekeraars.

CLL is tot nog toe niet definitief te genezen. Behandeling kan de ziekte wel effectief jarenlang onderdrukken. In Nederland zien ziekenhuizen zo’n duizend nieuwe patiënten per jaar met deze vorm van kanker in de witte bloedcellen.

De resultaten van het onderzoek, waaraan ook de universiteiten van Keulen en Kopenhagen meewerkten, zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.