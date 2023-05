Jongeren minder vaak verdacht van ernstige geweldsdelicten

Het aantal strafzaken tegen minderjarigen is vorig jaar verder afgenomen. Ook het aantal jongeren en jongvolwassenen dat verdacht werd van ernstige geweldsdelicten is in 2022 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Terwijl de afgelopen jaren dat juist toenam, meldt het Openbaar Ministerie in zijn jaarverslag.

Volgens het OM was de toename van minderjarigen die verdacht werden van ernstige geweldsdelicten afgelopen jaren zorgwekkend. Die trend werd voor het eerst in 2019 zichtbaar. Het gaat dan om gewapende overvallen, steekpartijen, doodslag en moord. In 2022 is bij deze zaken een afname van 19 procent te zien. En datzelfde geldt bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar.

Zo nam het aantal strafzaken met een minderjarige verdachte van (poging tot) doodslag af van 198 naar 159. Dergelijke strafzaken met jongvolwassenen daalden van 266 naar 203. Wel meldt het OM dat dat in beide gevallen nog ruim 20 procent hoger is dan in 2019. Het aantal minderjarige verdachten van (poging tot) moord halveerde in een jaar tijd tot 32 personen. Bij jongvolwassenen daalde dat van 81 naar 53.

Het OM meldt verder in het jaarverslag dat het vorig jaar in totaal ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling heeft genomen. Daaronder zijn 179.600 nieuwe misdrijfzaken: een stijging van 6 procent. Ook het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam licht toe.

Een belangrijk thema was vorig jaar de aanpak van de georganiseerde misdaad. “De geweldsspiraal van de afgelopen jaren is heel heftig geweest, en van een meedogenloosheid en gewetenloosheid die we nog niet eerder zagen. De bestrijding hiervan is een kwestie van de lange adem”, reageert OM-topman Gerrit van der Burg.

“We moeten het nooit normaal gaan vinden dat mensen beveiligd moeten worden en bedreigd worden. Uiteindelijk zullen we het tij als maatschappij als geheel moeten keren, en ook moeten voorkomen dat jongeren in kwetsbare wijken gerekruteerd worden door de georganiseerde criminaliteit”, aldus Van der Burg.