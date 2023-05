Steun voor stikstoffonds na lang debat nog niet zeker

Het kabinet hoeft zich nog niet rijk te rekenen wat betreft steun voor het stikstoffonds, ter waarde van ruim 24 miljard euro. In de Tweede Kamer heeft de coalitie weliswaar een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Daar heeft de coalitie de BBB nodig, of de combinatie GroenLinks/PvdA. Beiden hebben in een lang debat nog geen steun toegezegd.

Het zal er onder meer van afhangen welke voorgestelde aanpassingen van het stikstoffonds worden aangenomen. Zowel het linkse blok als de BBB hebben voorstellen gedaan. Zo stelden zij onder meer voor dat er een extra fondsbeheerder bij komt, bijvoorbeeld de minister van Landbouw of Financiƫn. Dat zijn op het moment respectievelijk Piet Adema en Sigrid Kaag. Ook wilde de BBB dat 10 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor innovatie en verduurzaming. Verder wilden GroenLinks/PvdA dat maatregelen alleen gefinancierd worden als ze ook goed zijn voor het klimaat of de waterkwaliteit.

Maar minister Christianne van der Wal ziet weinig heil in de voorstellen. Het kabinet heeft al besloten dat alleen de minister van Natuur en Stikstof, zijzelf op het moment, fondsbeheerder is. Ook wil ze niet “vooruitlopen” op de plannen die provincies indienen en alvast 10 miljard reserveren voor innovaties. Daarnaast zou het voorstel van het linkse blok op het niveau van maatregelen niet altijd werkbaar zijn. Vrijwel alleen de amendementen die door de coalitie zijn ingediend konden op haar instemming rekenen.

Volgende week dinsdag wordt in ieder geval over de amendementen gestemd. Het is nog niet zeker of daarna ook direct over de wet voor het fonds wordt gestemd: onder meer GroenLinks wil de wet eerst opnieuw beoordelen nadat er over de amendementen is gestemd.

De Kamer debatteerde lang over het fonds. Drie weken geleden liep het debat zo uit, dat het werd opgeschort en woensdag werd voortgezet. Vanuit het fonds moeten maatregelen worden betaald waarmee niet alleen de hoeveelheid stikstof omlaag gaat, maar die ook goed zijn voor bijvoorbeeld het klimaat of de waterkwaliteit.