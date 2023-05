Eindhoven verbiedt afsteken vuurwerk tijdens jaarwisseling

De gemeente Eindhoven gaat het afsteken van consumentenvuurwerk verbieden tijdens oud en nieuw. Als alternatief komt er bij de komende jaarwisseling een centrale vuurwerk- en lichtshow.

“Een verbod op het afsteken van vuurwerk is een belangrijke stap als het gaat om het verminderen van schade, hinder en overlast voor mens, dier en milieu”, schrijft de gemeente. De gemeenteraad had al eerder laten weten te willen toewerken naar een vuurwerkvrije jaarwisseling. Het gemeentebestuur stelt daarom voor om in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een verbod op het afsteken van vuurwerk door inwoners op te nemen. De gemeenteraad neemt hierover in juni een definitief besluit.

De gemeente stelt dat het handhaven van een verbod op het afsteken van vuurwerk nauwelijks mogelijk is en dat er een “cultuurverandering” nodig is om tot een vuurwerkvrij Eindhoven te komen. “Dat duurt een aantal jaren. Daarom worden zowel in aanloop naar als tijdens de jaarwisseling extra toezichthouders ingezet en activiteiten voor jongeren georganiseerd.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er een afsteekverbod in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrechtse Heuvelrug en Apeldoorn. Dit verbod werd massaal genegeerd.