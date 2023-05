Kamer en kabinet eensgezind: strengere straffen voor dierenbeulen

Er komen strengere straffen voor dierenbeulen, blijkt na een debat in de Tweede Kamer. Donderdag werd gedebatteerd over een wetsvoorstel daartoe, en de Kamer en het kabinet zijn eensgezind.

Dat er een levenslang houdverbod komt voor ernstige dierenbeulen, is zo goed als zeker. Eerder was het voor de rechter nog niet mogelijk om een houdverbod als losse maatregel op te leggen. Wel kon het voorwaardelijk worden opgelegd aan een dierenbeul, maar het verbod verviel weer als diegene lang genoeg niet in de fout was gegaan. Dat het nu ook los kan worden opgelegd, heeft volgens minister Dilan Yeşilgöz een “sterk normerende werking”.

Verder gaat de maximumstraf voor dierenbeulen van 3 jaar naar 5 jaar en mogen burgers niet meer zelf dieren doden. Hier blijven wel enkele uitzonderingen voor bestaan, zegt landbouwminister Piet Adema. Zo blijft het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om zelf dieren te doden als die ondraaglijk lijden, en in sommige gevallen is het thuis slachten van dieren toegestaan.

Ook het doelbewust afsturen van bijvoorbeeld een hond op een ander dier of mens wordt strenger bestraft. Een waakhond houden of bijvoorbeeld het verjagen van dieren met een hond mag nog wel. De Tweede Kamer is blij dat de wet er nu eindelijk komt. Meerdere Kamerleden spraken van een “bijzonder” of zelfs “historisch” debat. De wet werd nog ingediend door het vorige kabinet. Yeşilgöz vindt ook dat de wet “veel eerder” bij de Kamer had moeten liggen. “De aanloopt verdient niet de schoonheidsprijs.”