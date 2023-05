Vast huurcontract wordt ondanks politiek gesteggel toch weer norm

Tijdelijke huurcontracten worden verboden, op enkele uitzonderingen na, en vaste huurcontracten worden weer de norm. Een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van PvdA en coalitiepartij ChristenUnie haalt een meerderheid in de Tweede Kamer. Het initiatief hing aan een zijden draadje door twee omstreden wijzigingen die VVD en CDA wilden doorvoeren, maar die volgens Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) het doel van hun initiatief juist onderuit zouden halen.

Het politieke gesteggel leidde tot een heropening van het debat donderdag. Daarin besloot het CDA zijn steun terug te trekken van het VVD-amendement. Dat voorstel houdt in dat particuliere eigenaren die hun tweede huis verhuren een huurder eruit kunnen zetten als er een voornemen tot verkoop is. Volgens PvdA en ChristenUnie zou hier veel misbruik van gemaakt kunnen worden en dus veel huurders benadelen.

Een voorstel van het CDA om het voor particuliere verhuurders mogelijk te maken om de huur op te zeggen om er familie in te laten wonen, is ingetrokken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk kwam nog wel met een andere wijziging waarin staat dat mensen die op proef gaan samenwonen, eenmalig een van de huizen tijdelijk mag verhuren. Nijboer en Grinwis kunnen zich daarin vinden.

De twee gewraakte wijzigingen zaten de twee initiatiefnemers zodanig dwars, dat ze dreigden niet verder te gaan met hun wetsvoorstel. En dat terwijl vrijwel de hele Tweede Kamer voor vaste contracten als norm is. Tijdelijke huurcontracten leiden namelijk tot onzekerheid en stress bij huurders en bovendien is het slecht voor de sociale samenhang in wijken, vinden vrijwel alle partijen.