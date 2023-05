Grote drugsbende uit Balkan opgerold, ook arrestatie in Nederland

Een van de grootste drugsbendes uit Zuidoost-Europa is opgerold. In totaal zitten 23 mensen achter de tralies, onder wie de drie vermeende leiders. Een van de verdachten werd afgelopen maandag opgepakt in Nederland, meldt de Europese politiedienst Europol vrijdag.

Rechercheurs kwamen de organisatie op het spoor door het kraken van de versleutelde communicatiedienst SkyECC. De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor de smokkel van tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, soms via West-Afrika. In 2020 onderschepte de douane in Rotterdam 700 kilo cocaïne, die door de bende zou zijn verzonden. Ook in het Belgische Hasselt (1200 kilo) en op Aruba (5000 kilo) zouden in dat jaar cocaïnetransporten van de organisatie zijn tegengehouden.

Volgens Europol leidde een van de verdachten in het verleden de bende Pink Panther. Die zou tussen 1999 en 2015 ongeveer 380 gewapende overvallen hebben gepleegd, waarbij voor 334 miljoen euro aan juwelen zou zijn gestolen.

In Servië zijn maandag dertien mensen opgepakt en 35 huizen doorzocht. Daarbij zijn 15 luxe auto’s, 3 miljoen euro contant geld, geweren van sluipschutters, automatische geweren, geluiddempers en explosieven in beslag genomen. Zeven andere verdachten waren in 2021 opgepakt in België. In Servië en Peru waren eerder ook al vermeende bendeleden gearresteerd.