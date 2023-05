Hulphondenorganisatie: laat hond thuis bij huldiging Feyenoord

Breng geen hulphond mee naar de verwachte huldiging van Feyenoord maandag in Rotterdam. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden (SGA) denkt dat het alcohol- en vuurwerkverbod tijdens het evenement niet te handhaven is. “Denk altijd eerst aan het welzijn van je hond.”

De gemeente Rotterdam en de politie verwachten veel voetbalfans bij de huldiging als Feyenoord zondag wint van Go Ahead Eagles. Als dat gebeurt, is de club uit Rotterdam landskampioen. “Wil je je met je assistentiehond tussen een hossende, springende en schreeuwende mensenmassa van tienduizenden personen begeven waarvan er een aantal niet vies zijn om vuurwerk en fakkels af te steken?”, vraagt de SGA zich af.

Bij de entree van het huldigingsgebied worden bezoekers volgens de gemeente gecontroleerd op onder meer vuurwerk en alcohol. Gevonden goederen worden in beslag genomen. De Rotterdamse politie liet eerder weten maandag vele honderden mensen in te zetten om het kampioensfeest van Feyenoord in goede banen te leiden.

Als Feyenoord kampioen wordt, zal de huldiging vanaf 12.00 uur op het stadhuis aan de Coolsingel zijn. Supporters mogen vanaf 9.00 uur op de Coolsingel staan.