Rutte: niet meer praten met landen als China zou slechte zaak zijn

Premier Mark Rutte wil “voorzichtig” zijn over discussies om niet meer met landen te praten omdat Nederland ermee van opvattingen verschilt. “Ik moet daar echt op wijzen”, zei de minister-president op vragen van de pers over de relatie met China. “Dat is heel slecht voor het land. Slecht voor onze economie, maar ook zeker slecht voor onze politieke invloed.”

Donderdag ontving zowel Rutte als de koning de Chinese vice-president Han Zheng. Vanwege mensenrechtenschendingen door China, de houding van het land ten opzichte van Taiwan en grote zorgen over Chinese spionage, was daar kritiek op. Toch spreekt Rutte van een “belangrijke relatie”. Hij vindt het niet goed als wordt gezegd: “met al deze landen moeten we niet meer praten”.

Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD brachten vorige maand alarmerende rapporten uit over spionage door China. Nederlandse bedrijven en onderwijsinstellingen zijn op grote schaal doelwit van Chinese spionage, aldus de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst noemde China de grootste bedreiging voor de economische veiligheid van Nederland.

Rutte wilde geen details geven over het gesprek met Han. Wel zijn mensenrechten besproken, aldus de premier.