Eerste schatting: 100.000 bezoekers bij huldiging Feyenoord

Het huldigingsfeest op de Coolsingel van landskampioen Feyenoord is bijgewoond door naar schatting 100.000 mensen. Dat zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb op basis van een eerste inschatting van de gemeente.

Later maandag volgt een nieuwe schatting van de politie, aldus Aboutaleb. De gemeente hield rekening met de komst van 150.000 mensen.

“Het feest verloopt tot nu toe ordentelijk. Het beeld van de politie is dat het heel gemoedelijk verloopt in de stad. Een klein aantal mensen kwam in de verdrukking tijdens de huldiging. Maar daarbij raakte gelukkig niemand gewond”, aldus Aboutaleb.

Cijfers over het aantal aanhoudingen maandag zijn er nog niet. Zondag werden zo’n 100 mensen opgepakt vanwege meestal kleine vergrijpen.