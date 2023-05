Erdogan krijgt bijna 69 procent van de Turks-Nederlandse stemmen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft 68,76 procent van de Turks-Nederlandse stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen in Turkije. Zijn rivaal, Kemal Kilicdaroglu kreeg 28,52 procent van de stemmen, meldt de website van het Turkse staatspersbureau Anadolu.

In totaal hebben volgens Anadolu zo’n 123.275 van de meer dan 200.000 kiesgerechtigden in Nederland hun stem uitgebracht, dat komt neer op zo’n 47 procent.

Volgens de laatste peilingen heeft Erdogan in Turkije 49,42 procent van de stemmen gekregen. Daarmee loopt hij voor op Kilicdaroglu, die 44,95 procent van de stemmen heeft. De verkiezingen gaan waarschijnlijk een tweede ronde in omdat de voorsprong van Erdogan niet groot genoeg is om die in één ronde te winnen.

Als er een tweede ronde komt, mogen Turkse Nederlanders van 20 tot en met 24 mei voor de tweede keer naar de stembus.