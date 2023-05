Prinses Ariane vervolgt middelbare school na zomer in Italië

Prinses Ariane gaat na de zomer naar school in Italië. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaat naar het United World College Adriatic in de buurt van Triëst.

De 16-jarige Ariane zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Op het United World College Adriatic zal zij opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Haar oudere zus Alexia doet ook een deel van haar middelbare school in het buitenland. De middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima zit sinds 2021 op het United World College of the Atlantic in Wales. Zij was op Koningsdag niet aanwezig bij het bezoek van de koninklijke familie in Rotterdam vanwege haar examens.

Op Koningsdag had Ariane al laten weten dat zij Alexia niet achterna zou gaan. “Ik ga niet mijn zus achterna naar Wales, nee”, antwoordde zij toen op de vraag van een verslaggever van RTL Nieuws.