Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

Er komen strengere duurzaamheidseisen waar de landbouwsector aan moet voldoen. Daar tegenover staat dat boeren een hogere marge overhouden. Dat staat in een conceptversie van het landbouwakkoord waar het kabinet onder meer met boeren over onderhandelt, bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen, maar bronnen zeggen dat deze niet alleen worden opgebracht door de consument. “De keten betaalt mee aan de hogere prijzen”, aldus een ingewijde. Ook gaat het specifiek niet om nieuwe keurmerken, maar om één sectorbrede standaard waar de hele landbouw aan moet voldoen.

Ook gaan boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.

Bronnen benadrukken wel dat het om een conceptversie van het akkoord gaat, waaraan mogelijk nog geschaafd wordt. Wat voor bedragen ermee gemoeid zijn, zeiden zij niet. Verder is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over mestbeheer of grondgebruik.

Woensdag wordt verwacht dat de onderhandelende partijen samen het concept presenteren. Daarna worden de plannen doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, waarna de organisaties hun plannen voorleggen aan hun achterbannen.