Inspectie: maaltijd- en flitsbezorging vaak oneerlijk en onveilig

Onderbetaald, bezorgers van nog geen zestien jaar of een onveilige werksituatie. Het zijn een aantal voorbeelden van wat de Arbeidsinspectie tegenkwam tijdens een grote controle vrijdag bij meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging in diverse steden.

De inspectie constateerde tientallen overtredingen en vindt dat er “veel oneerlijk en onveilig” wordt gewerkt in de maaltijd- en flitsbezorging. In meer dan twintig gevallen waren de bezorgers jonger dan zestien jaar. Eén iemand was zelfs pas dertien. En dat is sinds 2020 verboden om zo de vele ongevallen met minderjarige bezorgers tegen te gaan.

Ook werkten bezorgers in drie gevallen langer dan toegestaan en 21 personen mochten op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) sowieso niet in Nederland werken. Elf keer werden bezorgers contant of te weinig betaald. “Onze inspecteurs komen bezorgers tegen die twintig euro krijgen voor een avond werken. Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn”, reageert inspecteur-generaal Rits de Boer.

Ook was de veiligheid bij de bedrijven in sommige gevallen niet op orde. Er stonden dan bijvoorbeeld zware producten op hoogte. Of producten stonden in te smalle paden. En ook nooduitgangen waren geregeld geblokkeerd.

De Arbeidsinspectie meldt verder dat onder andere door de politie ook boetes zijn uitgedeeld voor het rijden door rood, het rijden over de stoep en het niet (goed) dragen van een helm.