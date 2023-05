Rem werkte niet bij afgebroken windmolen Zeewolde

Bij de windmolen die eerder dit jaar in Zeewolde afbrak werkte het belangrijkste remsysteem niet meer. De cilinder waarmee de bladen uit de wind kunnen worden gedraaid was losgetrild. En dat had veel gevolgen, omdat de wind juist die dag aantrok en de turbine te veel wind pakte.

Energiebedrijf Vattenfall, eigenaar van de molen, meldt dinsdag na onderzoek dat de molen tijdens deze gebeurtenis twee keer zoveel elektriciteit produceerde als waarvoor hij was ontworpen. Door oververhitting brandden de generatoren door waardoor de rotorbladen veel sneller gingen draaien dan de windmolen aankon en er een blad afbrak. Hierdoor raakte de hele windmolen uit balans en viel om.

De turbines in dit windmolenpark zijn in 1998 neergezet en golden als wat ouder. Ze hadden twee in plaats van drie wieken. De windmolens zijn niet meer in gebruik en worden in oktober afgebroken. “Moderne windturbines hebben in elk blad een systeem om de bladen te sturen. Als er eentje niet functioneert kunnen de andere bladen de turbine nog steeds stil zetten”, zegt Jaap Kleerebezem, bij Vattenfall verantwoordelijk voor windparken op land.

Het knakken en omvallen van de windmolen aan de Nekkeveldweg in Zeewolde veroorzaakten veel schade aan de Eemmeerdijk. De schade werd binnen enkele dagen volledig hersteld. Ook kwamen er brokstukken terecht op een nabijgelegen akker. Om te voorkomen dat er deeltjes in de voedselketen terecht zouden komen kocht Vattenfall de hele oogst op, laat het energiebedrijf weten. 14 hectare spruitjes en 10 hectare bloemkool werden vernietigd.